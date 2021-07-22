Galatasaray, Luyindama'yı satış listesine koydu!

Galatasaray'ın toplamda 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı ve en büyük satış potansiyeli olarak gördüğü Luyindama için teklif bekleniyor.



Geçtiğimiz sezon yaptığı kritik hatalar ile sezona damga vuran Luyindama için gelen transfer tekliflerini değerlendirme kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Kongolu futbolcu için 5 milyon euroluk teklif bekliyor.



Fatih Terim'in onayı doğrultusunda alınan karar, Luyindama ile de paylaşıldı ve Kongolu futbolcunun menajerine de bilgi verildi.



