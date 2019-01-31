Galatasaray Luyindama transferini açıkladı

CHRISTIAN LUYINDAMA KİMDİR?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen Luyindama'nın güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro. 25 yaşındaki savunmacı 1,91 boyunda. Bu sezon 18 Lig maçında forma giyen başarılı futbolcu, 2 de gol attı.

Transferin son günlerinde forvet eksikliğini gidermek içinve'nu kadrosuna katan, stoper transferini de Standart Liege'denile gerçekleştirdi.Sarı-kırmızılılar, transferin maliyeti hakkında bilgi vermezken, oyuncunun sezon sonuna kadar 3 milyon euro bedelle kiralık olarak kadroya katıldığı ve sezon sonunda da 5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek bonservisinin alınacağı kaydediliyor.Galatasaray Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcao, Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ile birlikte Christian Luyindama transferiyle devre arasındaki 6. transferini gerçekleştirmiş oldu.