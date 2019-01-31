Galatasaray Luyindama transferini açıkladı

Transferin son günlerinde forvet eksikliğini gidermek için Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu kadrosuna katan Galatasaray, stoper transferini de Standart Liege'den Christian Luyindama ile gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, transferin maliyeti hakkında bilgi vermezken, oyuncunun sezon sonuna kadar 3 milyon euro bedelle kiralık olarak kadroya katıldığı ve sezon sonunda da 5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek bonservisinin alınacağı kaydediliyor.
Galatasaray Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcao, Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ile birlikte Christian Luyindama transferiyle devre arasındaki 6. transferini gerçekleştirmiş oldu.
CHRISTIAN LUYINDAMA KİMDİR?
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen Luyindama'nın güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro. 25 yaşındaki savunmacı 1,91 boyunda. Bu sezon 18 Lig maçında forma giyen başarılı futbolcu, 2 de gol attı.
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Sarı-kırmızılılar, transferin maliyeti hakkında bilgi vermezken, oyuncunun sezon sonuna kadar 3 milyon euro bedelle kiralık olarak kadroya katıldığı ve sezon sonunda da 5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek bonservisinin alınacağı kaydediliyor.
Galatasaray Semih Kaya, Emre Taşdemir, Marcao, Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou ile birlikte Christian Luyindama transferiyle devre arasındaki 6. transferini gerçekleştirmiş oldu.
CHRISTIAN LUYINDAMA KİMDİR?
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da forma giyen Luyindama'nın güncel piyasa değeri yaklaşık 6 milyon Euro. 25 yaşındaki savunmacı 1,91 boyunda. Bu sezon 18 Lig maçında forma giyen başarılı futbolcu, 2 de gol attı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın