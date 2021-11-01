Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının iddaa oranları

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda 4. maçında 4 Kasım Perşembe günü 20:45'de evinde Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.



Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi.



Galatasaray'a 1.57 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Lokomotiv Moskova'nın galibiyet oranını 3.60 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.20 oldu.



Karşılaşma için 2.5 alt oranı 1.82, 2.5 üst oranı 1.53 olarak bültende yer aldı.

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