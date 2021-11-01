Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının iddaa oranları

iddaa risk yönetimi, Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçının iddaa oranlarını belirledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının iddaa oranları
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01 Kasım 2021 15:44
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nda 4. maçında 4 Kasım Perşembe günü 20:45'de evinde Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak.

Bu maç öncesinde iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını da belirledi.

Galatasaray'a 1.57 galibiyet oranı veren iddaa risk yönetimi, Lokomotiv Moskova'nın galibiyet oranını 3.60 olarak belirledi. Maçın beraberlik oranı ise 3.20 oldu.

Karşılaşma için 2.5 alt oranı 1.82, 2.5 üst oranı 1.53 olarak bültende yer aldı.

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