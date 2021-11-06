Galatasaray - Lokomotiv maçı tekrarlanır mı?

Rus basını, Galatasaray maçında hakemin Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart gösterdiğini ancak oyundan atmadığını yazdı. Akıllara, "Maç tekrarlanır mı?" sorusu geldi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Lokomotiv maçı tekrarlanır mı?
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06 Kasım 2021 11:20
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Lokomotiv Moskova arasındaki maç 1-1 sona ermişti.

Ancak Rus basınından "championat.com" sitesi, İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv oyuncusu Dmitri Zhivoglyadov'a 2 kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan atmadığını iddia etti.

Olayın kare kare fotoğrafları da yayınlandı. 90+2'de Kerem'e yapılan faul sonrasında Dmitri'ye kart çıktı. Sonrasında ise saha içi karıştı.

Hakem bu bölgeye giderek Diagne'ye sarı kart çıkardı. Ardından cezalandırılan isim Barinov oldu. Sonra yine Zhivoglyadov'a kart çıktığı iddia edildi.

Rus basını, hakemin olayların başında Zhivoglyadov'a çıkardığı kartı unutmuş olabileceğini belirtti. Raporlarda ise Dmitri Zhivologlyadov'a tek kart verildiği gözüküyor. Aksi halde maç tekrarı gerekecek.




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