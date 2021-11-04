Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova'da bir dönem forma giyen Rus eski futbolcu Roman Pavlyuchenko, karşılaşmayla ilgili konuştı.



Pavlyuchenko Galatasaray'ın maçın favorisi olduğunu belirterek, "Galatasaray ligde istediği konumda olmasa bile Avrupa'da çok iyi gidiyor. Galatasaray'ın savunması çok sağlam ve ben Lokomotiv Moskova'nın şansı olduğunu düşünmüyorum. İstanbul'da oynamak çok zor ve Galatasaray'ın maçı rahat kazanacağını düşünüyorum" sözlerini kullandı.



Pavlyuchenko 2012-2015 yılları arasında Lokomotiv Moskova'da forma giymişti.





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