Galatasaray - Lokomotif Moskova maçının hakemi

Galatasaray'ın Lokomotif Moskova ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçını İsviçre'den Sandro Scharer yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray - Lokomotif Moskova maçının hakemi
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02 Kasım 2021 12:55
Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Bekim Zogaj ile Jonas Erni üstlenecek.

Karşılaşmada dördüncü hakemliği Alain Bieri yapacak. Mücadelede Lionel Tschudi VAR, Adrien Jaccottet ise AVAR olarak görev alacak.


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