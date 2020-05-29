Galatasaray logolu maskeler satışa çıkıyor

Galatasaray, Pazartesi gününden itibaren logolo maske satışına başlanacağını açıkladı.

Galatasaray logolu maskeler satışa çıkıyor
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29 Mayıs 2020 23:31
Galatasaray kulübü taraftarları için özel maskelerin 1 Haziran Pazartesi günü satışa sunulacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada Galatasaray logolu lisanslı maskelerin Galatasaray Store'larda satışa sunulacağı belirtildi. Türkiye'de ilk kez satışa sunulan taraftar maskesi olan uygulamayı Avrupa kulüpleri bir süre önce taraftarları için satışa sunmuştu.

Öte yandan yapılan duyuruda maskelerin medikal maske ile birlikte kullanılmasının tavsiye edildiği notu düşüldü.

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