Haber Tarihi: 04 Ağustos 2023 10:51 - Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023 10:51

Galatasaray Ljubljana maçı ne zaman? Olimpija Ljubljana hangi ülkenin takımı?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında Zalgiris'i 1-0 mağlup ederek üst tura yükseldi. Sporseverlerin heyecanla takip ettiği mücadeleyi galip bitiren sarı kırmızılılar, Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana'nın rakibi oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turunda Galatasaray, Ljubljana takımını geçmesi halinde ise play-off turuna yükselecek. Gözler şimdi Galatasaray Olimpija Ljubljana maçı tarihinde. Peki, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Galatasaray- Olimpia Ljubljana maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında ayrıntılı bilgiler...

Galatasaray Ljubljana maçı ne zaman? Olimpija Ljubljana hangi ülkenin takımı?
Abone Ol
Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda 2-2'nin rövanşında Litvanya temsilcisini 1-0 yendi. İlk maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanan turun rövanş karşılaşmasını 1-0 kazanan Galatasaray, 3. eleme turuna yükseldi. Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. İşte, Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı hakkında bilgiler...
GALATASARAY OLIMPIJA LJUBLJANA MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk mücadelesine sahne olacak Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı, 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Zorlu karşılaşmanın saati ise birkaç gün içinde belli olacak.

OLIMPIJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Olimpija Ljubljana Galatasaray mücadelesinin yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

Temsilcimizin Zalgiris Vilnius ile oynadığı maçların ilki S Sport Plus, rövanşı ise D Smart'tan canlı yayınlanmıştı.

Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak....

GALATASARAY'IN OLASI PLAY-OFF RAKİPLERİ DE BELLİ OLDU


Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Galatasaray, bu turda eşleştiği Olimpija Ljubljana'yı da elemesi durumunda play-off oynama hakkı kazanacak.

Sarı kırmızılıların play-offlardaki muhtemel rakipleri ise şöyle;

Antwerp

Rakow-Aris

Molde-Klaksvik

Slovan Bratislava-Maccabi Haifa

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURALARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentinde 7 Ağustos tarihinde çekilecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Galatasaray
Gündem

Diğer Haberler

Trabzonspor'da kanat için Djalo hamlesi Trabzonspor Trabzonspor'da kanat için Djalo hamlesi
Trabzonspor resti çekti: 'Artık kararınızı verin' Trabzonspor Trabzonspor resti çekti: "Artık kararınızı verin"
Trabzonspor'da orta sahaya sürpriz aday: Kevin Kampl Trabzonspor Trabzonspor'da orta sahaya sürpriz aday: Kevin Kampl
Ofis Yem Gıda halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Ofis Yem kimin, halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar, alınır mı? Gündem Ofis Yem Gıda halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Ofis Yem kimin, halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar, alınır mı?
Okan Buruk'tan transfer sinyali Türkiye Transferler Okan Buruk'tan transfer sinyali
Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer Türkiye Transferler Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer
Tatlıpınar Enerji halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Tatlıpınar halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar, alınır mı? Gündem Tatlıpınar Enerji halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Tatlıpınar halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar, alınır mı?
Enis Bardhi'ye İspanya'dan talip Türkiye Transferler Enis Bardhi'ye İspanya'dan talip
İzdemir Enerji halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? İzdemir halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar, alınır mı? Gündem İzdemir Enerji halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? İzdemir halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar, alınır mı?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Santos'tan Arao açıklaması: "Arabistan'a gidiyor"
2
Beşiktaş'tan Talisca açıklaması!
3
Fenerbahçe'nin rakibi Maribor oldu
4
Joshua King'e 3 talip var
5
Fenerbahçe ve Galatasaray, gurbetçi ismi listeye ekledi!
6
Slovenya'da gündem Türk takımları: "Türk devi geliyor!"
7
Tanguy Ndombele, Galatasaray'a ikna oldu

SON HABERLER

yukarı ok