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Galatasaray, Liverpool ile görüşecek

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Liverpool'un 23 yaşındaki golcüsü Divock Origi için İngiliz kulübüyle masaya oturacak. Geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık olarak geçiren Belçikalı oyuncunun bonservisiyle alınması planlanıyor.

Kaynak: Takvim
Galatasaray, Liverpool ile görüşecek
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09 Temmuz 2018 11:41
Yeni sezon öncesi kadrsounu güçlendirmek isteyen Galatasaray, forvet transferi için atağa kalktı.

Sarı- Kırmızılı yönetim bir süredir gündemlerinde olan Liverpool'un Belçikalı futbolcusu Divock Origi için İngiliz kulübüyle görüşme yapacak.

36 MAÇTA 7 GOL

Geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık olarak geçiren Origi Alman takımında 36 maçta fileleri 7 kez sarstı.

Liverpool'un yeni sezonda takımda düşünmediği Kenya asıllı Belçikalı futbolcunun bonservisiyle alınmasının planlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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