36 MAÇTA 7 GOL

Yeni sezon öncesi kadrsounu güçlendirmek isteyen Galatasaray, forvet transferi için atağa kalktı.Sarı- Kırmızılı yönetim bir süredir gündemlerinde olan Liverpool'un Belçikalı futbolcusu Divock Origi için İngiliz kulübüyle görüşme yapacak.Geçtiğimiz sezonu Wolfsburg'da kiralık olarak geçiren Origi Alman takımında 36 maçta fileleri 7 kez sarstı.Liverpool'un yeni sezonda takımda düşünmediği Kenya asıllı Belçikalı futbolcunun bonservisiyle alınmasının planlandığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.