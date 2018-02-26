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Galatasaray Lisesi'ne sürpriz yanıt; "Paramız yok"

Galatasaray Lisesi'nin 150. yılı için Dursun Özbek yardım sözü verdi ama yeni yönetim 'hayır' dedi

Kaynak: Sabah
Galatasaray Lisesi'ne sürpriz yanıt; 'Paramız yok'
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26 Şubat 2018 07:21
Galatasaray Lisesi'nin modern eğitime geçmesinin 150. yılı kutlamaları için birkaç ay önce sarı-kırmızılı kulübün kapısı çalındı.

O dönem başkan olan Dursun Özbek de 150. yıl etkinliğine fon yaratmayı kabul etti ve 140 bin TL yardım sözü verdi. Geçen sürede başkan ve yönetim değişikliği yaşandı.

Galatasaray Lisesi yetkilileri de Galatasaray'ın yeni 2. Başkanı Ahmet Şenkal'la görüştü. 140 bin TL'lik talebe yönetimi adına olumsuz yanıt veren Şenkal'ın "Paramız yok! 140 bin TL veremeyiz" dediği ve Lise heyetini eski başkan Dursun Özbek'e yönlendirdiği öğrenildi.

Bir sıkıntı da voleybolda yaşandı. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulübün ayağına 120 bin Euro maliyetli Avrupa Şampiyonluğu play-off'una ev sahipliği yapma imkanı da geldi. Ancak yönetici Okan Böke maddi nedenlerden dolayı ev sahibi olamayacaklarını bildirdi.

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