Galatasaray ligdeki 3. yenilgisini aldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Galatasaray, İstanbul'da Çukurova Basketbol'u konuk etti. Son çeyreğe kadar büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Galatasaray, Çukurova Basketbol'a 70-64 mağlup oldu.
Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 4. maçında 3. yenilgisini aldı.
Galatasaray, 8 Kasım Perşembe akşamı saat 19:00'da EuroCup Women mücadelesinde MBA Moscow'a konuk olacak.
İlk çeyrek sonucu: 16-16
İkinci çeyrek sonucu: 26-32 (10-16)
Üçüncü çeyrek sonucu: 50-53 (14-19)
Dördüncü çeyrek sonucu: 64-70 (14-17)
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Galatasaray, bu sezon ligde oynadığı 4. maçında 3. yenilgisini aldı.
Galatasaray, 8 Kasım Perşembe akşamı saat 19:00'da EuroCup Women mücadelesinde MBA Moscow'a konuk olacak.
İlk çeyrek sonucu: 16-16
İkinci çeyrek sonucu: 26-32 (10-16)
Üçüncü çeyrek sonucu: 50-53 (14-19)
Dördüncü çeyrek sonucu: 64-70 (14-17)
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