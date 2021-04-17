ING Basketbol Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor'u ağırladığı maçı 106-93'lük skorla kazanan Galatasaray ligde kalmayı garantiledi.



Galatasaray'da Amile Jefferson 22 sayı, Brock Motum 27 sayı ve Jordan Crawford 30 sayı atarak galibiyette büyük rol oynadı.



Ligde üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, 11 galibiyete ulaşarak yükselişini sürdürdü. Frutti Extra Bursaspor, 17. kez yenildi.



"G.SARAY BİR DAHA BURALARDA OLMAZ"



Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



"Bütün oyuncularımızı kutluyorum. Bizim açımızdan çok önemli bir maçtı. Tehlikeli bir rüya görmek istemiyorduk ve bu hafta işimizi bitirmek istiyorduk. Çok stresli bir maçtı. Herkes bunun bilincinde. Bursaspor çok etkili bir takım ve iyi hücum ettiler. İkinci yarıda müdafaamızı sertleştirince maçı kazandık."



"Oyuncularımı kutluyorum. Ligi bitirmek için bir maçımız kaldı. Umuyorum ki bundan sonra Galatasaray bu durumlarda olmayacak şekilde yapısını kuracaktır. Önümüzdeki sezonlar bir daha bu durumda olmayacağımıza eminim."



