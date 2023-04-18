Galatasaray, ligde herkesi yendi!

Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligde karşılaştığı her rakibi en az bir maçta mağlup etmiş oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, ligde herkesi yendi!
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18 Nisan 2023 22:42
Alanyaspor'u 4-1'lik skorla mağlup ederek zirve yürüyüşüne devam eden Galatasaray, önemli bir başarıyı da geride bıraktı.

Sarı-kırmızılı takım, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ligde karşılaştığı tüm takımları en az bir maçta mağlup etmiş oldu. Galatasaray, ligin ilk yarısındaki maçta Akdeniz ekibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

SON 3 HAFTADA 12 GOL!

Galatasaray, ayrıca son 3 haftadaki gol yollarındaki performansıyla dikkat çekti. Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 kaybeden Okan Buruk'un öğrencileri ardından ligde oynadığı son 3 maçta 12 gol attı. Galatasaray, bu süreçte kalesinde ise yalnızca bir gol gördü. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, bu dönemde bir haftayı da BAY geçti.

Galatasaray'ın son 3 haftada aldığı skorlar şu şekilde:

Galatasaray 2-0 Adana Demirspor
Galatasaray 6-0 Kayserispor
Alanyaspor 1-4 Galatasaray

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