Galatasaray, ligde 6 maç sonra galip!

Galatasaray ligde altı maç sonra kazandı. Teknik direktör Domenec Torrent de sarı-kırmızılı takımın başında ilk galibiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, ligde 6 maç sonra galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2022 01:09
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada henüz 3. dakikada Victor Nellson'un golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray 45+1. dakikada Cherif Ndiaye'nin penaltı golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede 70. dakikada hakem Arda Kardeşler'in VAR'da izlediği pozisyonun ardından ikinci kez penaltı kazanan Göztepe, Cherif Ndiaye'nin golüyle 2-1 öne geçti. Galatasaray, 83 ve 90+9. dakikada VAR'da izlendikten sonra kazandığı penaltılarda Bafetibi Gomis'in golleriyle 3-2 üstünlük kurdu.

Hakem Arda Kardeşler, 4 penaltı kararı verirken, bir penaltı kararını da VAR'da izledikten sonra iptal etti.

Galatasaray puanını 32'ye çıkardı

Süper Lig'de 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, 26. haftanın ardından puanını 32'ye çıkardı. Sıralamada 13'üncülüğe yükselen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Domenec Torrent 6. maçında ilk galibiyetine ulaştı. Torrent yönetimindeki Galatasaray daha önceki 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Galatasaray 2022'de ilk galibiyetine imza attı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.