Galatasaray, ligde 6 maç sonra galip!

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Galatasaray, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.



Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada henüz 3. dakikada Victor Nellson'un golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray 45+1. dakikada Cherif Ndiaye'nin penaltı golüne engel olamadı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci devrede 70. dakikada hakem Arda Kardeşler'in VAR'da izlediği pozisyonun ardından ikinci kez penaltı kazanan Göztepe, Cherif Ndiaye'nin golüyle 2-1 öne geçti. Galatasaray, 83 ve 90+9. dakikada VAR'da izlendikten sonra kazandığı penaltılarda Bafetibi Gomis'in golleriyle 3-2 üstünlük kurdu.



Hakem Arda Kardeşler, 4 penaltı kararı verirken, bir penaltı kararını da VAR'da izledikten sonra iptal etti.



Galatasaray puanını 32'ye çıkardı



Süper Lig'de 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Galatasaray, 26. haftanın ardından puanını 32'ye çıkardı. Sıralamada 13'üncülüğe yükselen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Domenec Torrent 6. maçında ilk galibiyetine ulaştı. Torrent yönetimindeki Galatasaray daha önceki 5 maçta 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Galatasaray 2022'de ilk galibiyetine imza attı.





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