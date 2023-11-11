Galatasaray ligde 195 gün sonra yenildi!

Hatayspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'ın serisi sona erdi.
Sarı kırmızılı takımın 2-1 kaybettiği maçın ardından 195 günlük seri sona erdi.
Galatasaray bu maçtan önce ligde sadece Kayserispor ile berabere kalmıştı.
Sarı kırmızılılar ayrıca, ligde son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında almıştı.
Sarı kırmızılı takımın 2-1 kaybettiği maçın ardından 195 günlük seri sona erdi.
Galatasaray bu maçtan önce ligde sadece Kayserispor ile berabere kalmıştı.
Sarı kırmızılılar ayrıca, ligde son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında almıştı.
Galatasaray, 195 gün ve 17 maç sonra Süper Lig'de yenildi!
❌1-3 Beşiktaş
✅1-0 Başakşehir
✅2-0 İstanbulspor
✅2-0 Sivasspor
✅4-1 Ankaragücü
✅3-0 Fenerbahçe
✅3-0 Hatayspor
⭕0-0 Kayserispor
✅2-0 Trabzonspor
✅3-0 Gaziantep
✅4-2 Samsunspor
✅2-1 Başakşehir
✅1-0… pic.twitter.com/DuGvVHGIaN
— Sporx (@sporx) November 11, 2023
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