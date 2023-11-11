Galatasaray ligde 195 gün sonra yenildi!

Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray, ligde 195 gün sonra yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray ligde 195 gün sonra yenildi!
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11 Kasım 2023 21:16
Son güncelleme 11 Kasım 2023 21:18
Hatayspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray'ın serisi sona erdi.

Sarı kırmızılı takımın 2-1 kaybettiği maçın ardından 195 günlük seri sona erdi.

Galatasaray bu maçtan önce ligde sadece Kayserispor ile berabere kalmıştı.

Sarı kırmızılılar ayrıca, ligde son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında almıştı.

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