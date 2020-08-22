Galatasaray Lerma ile anlaştı, sıra kulübünde

Premier Lig'den düşen Bournemouth'un Kolombiyalı ön liberosu Jefferson Lerma konusunda Galatasaray'ın oyuncuyla anlaştığı belirtildi.



Kolombiya basınına yansıyan haberlere göre Galatasaray yönetiminin Falcao'nun tavsiyesiyle Lerma transferine odaklandığını ve oyuncu ile anlaşma sağlandığı belirtildi. Lerma ile anlaşma sağlayan Galatasaray'ın bir sonraki aşamada ise Bournemouth kulübü ile fiyat konusunda görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.



Lerma için öncelikli olarak satın alma opsiyonlu satın alma seçeneğinin ön planda olduğu transferde Bournemouth kulübünün tutumuna göre direkt satın alma konusunun da gündemde olduğu haberlerde yer aldı.



Jefferson Lerma 2018 yılında Levante'den 28 milyon euro karşılığında transfer edilmişti. 25 yaşındaki ön libero geçen sezon 33 maçta 1 gol 2 asistle oynamıştı.



