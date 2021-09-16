Galatasaray Lazio CANLI İZLE, Exxen Lazio Galatasaray maçı izle

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GALATASARAY LAZIO MAÇI HAKEMİ KİM?UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Lazio takımını ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.
Son 8 maçında yenilmedi
Galatasaray, çıktığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 10 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 8 karşılaşmada dörder galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 8 mücadelede 16 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Lazio ise bu sezon Serie A'da çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Roma ekibi, 9 gol atarken kalesindeki 4 gole engel olamadı.
Hücumda sorun yaşamayan Galatasaray'da savunma zorlanıyor
Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 4 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 10 müsabakanın 9'unda ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı. Süper Lig'deki 4 maçta 8 gol atıp 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi.İki takımın eksikleriGalatasaray'da sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Lazio'da ise herhangi bir eksik bulunmuyor.Muhtemel 11'ler
Galatasaray
Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Emre Kılınç, HalilLazioReina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe AndersonGalatasaray'ın bu sezonki Avrupa serüveniBu sezon Avrupa'daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a karşı veren Galatasaray, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda devam eden sarı-kırmızılılar, İskoçya'nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 4-2'lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsilcisi Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı. Geçen sezon İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) 6. sırada bitiren Lazio ise UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.Son 2 maçta üstünlüğünü koruyamadıGalatasaray, oynadığı son 2 resmi müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti. Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.
TERİM'DEN TAKIMLA GÖRÜŞME
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı öncesinde oyuncularıyla özel bir görüşme yaptı ve bu maçın kendileri için çok özel olduğunun altını çizdi. Taraftarın uzun süredir takımdan uzak olduğunu ve bu buluşmanın önemli olduğunu anlatan Terim, "Aylar sonra stadımızda taraftarımıza kavuşacağız. Biz onlarla büyük başarılar elde ettik. Taraftarımızın da gücünü arkasına alarak her şeyi başarabiliriz. Daha önce bu durum defalarca tekrar etti. Kendinize güvenin, maçtan kopmayın, gücü hissedin" dedi. Konsantrasyon problemine de dikkat çeken Terim, "Yeni kurulmuş bir takımız, herkes birbirini yeni yeni tanımaya başlıyor. Ben hepinize güveniyorum. Hatalar olabilir, ancak bunlar kalıcı hale gelirse sıkıntı olur. Siz de çıkın bu akşam kendinizi en iyi şekilde gösterin" sözlerini kullandı. Maçta değişik senaryoların olabileceği ancak Galatasaray'ın her maça kazanmak için çıkacağını belirten Terim, "Burası Galatasaray, kazanma dışında herhangi bir hedefimiz olmaz. Gol yiyebiliriz ancak daha fazla attığımız zaman bu problem ortadan kalkacaktır. Bugün taraftarımıza güzel bir galibiyet hediye edelim, sezon boyunca desteklerini hissedelim" açıklamasını yaptı. Avrupa kupalarında İtalyan takımlarını yedi kez mağlup eden Galatasaray'ın, temsilcilerini daha fazla mağlup ettiği tek ülke İspanya (8). Sarı-kırmızılı ekibin bu turnuvalarda temsilcilerine en fazla gol attığı iki ülkeden biri İtalya (31; İspanya ile eşit). MORUTAN VE CICALDAU AÇIKLAMASI
Galatasaray'ın yeni transferleri Alexandru Cicaldau ve Olimpu Morutan için ülkesi Romanya'dan açıklama geldi. Steaua Bükreş'in sportif direktörü Mihai Stoica, iki genç için açıklamalarda bulundu. "Olimpiu Morutan, İngilizce bilmiyor. Galatasaray'da büyük sorunlar yaşayabilir. Şu anda da Galatasaray'a adapte olmakta güçlük çekiyor. Çok iyi bir oyuncu, genç ve harika bir perspektife sahip. Oyunun temposuna ve yoğunluğuna uyum sağlaması biraz zaman istiyor. Ona sabretmek gerekecek çünkü çok iyi bir futbolcu. Cicaldau ve Morutan çok ilginç iki futbolcu. Bence oynadıkları maçlarda Galatasaray'da olmayı hak ettiklerini kanıtladılar." Lazio'da tanıdık isimİtalyan temsilcisinde Türk futbolseverlerin yakında tanıdığı Vedat Muric forma giyiyor. Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Kosovalı santrfor, bu kez Lazio formasıyla Galatasaray'ın karşısına çıkacak.295. kez Avrupa sınavıUEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, İtalya'nın Lazio takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 295. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 294 müsabakanın 103'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 393 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.
FATİH TERİM'İN GOL SİLAHI KEREM
Galatasaray'ın genç hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Avrupa'da dikkat çekiyor. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Avrupa Ligi'nde ön elemelerde çıktığı 4 maçta 2 gol attı. Aktürkoğlu, 2 golünü de dış sahadaki Randers ve St. Johnstone karşılaşmalarında kaydetti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Lazio maçında da en büyük gol silahlarından biri Kerem olacak. Tecrübeli teknik adam, "Ceza sahası dışından şut atmaktan çekinme" diyerek oyuncusunu maça motive etti. G.SARAY'DA LAZIO ÖNCESİ SEVİNDİREN 2 HABER
Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lazio maçı öncesi 2 futbolcudan sevindiren haberler geldi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan futbolculardan Emre Kılınç ve Sofiane Fegholi de takımla çalışmalara katıldı. Trabzonspor maçının ilk yarısında atığı 2 golle yıldızlaşan Emre Kılınç aşil bölgesindeki ağrıları nedeniyle 2. yarıya çıkamamıştı. Sofiane Feghouli ise Cezayir Milli Takımı'nda sakatlanmış ve Trabzonspor karşılaşmasının kadrosunda yer almamıştı. İki futbolcunun Lazio maçında oynayıp oynamayacağı konusunda son kararı Fatih Terim verecek. Lazio ile 5. randevuGalatasaray, İtalyan temsilcisi ile tarihinde 5. kez resmi bir müsabakada karşılaşacak. Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen iki takım, kendi sahasında oynadığı maçları 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray ile Lazio, son olarak 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray'ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken rövanş karşılaşmasını 3-1 kazanan Lazio tur atlayan taraf oldu.
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