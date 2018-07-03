Galatasaray Laxalt'ı Muslera ile bitirecek

Galatasaray transfer çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Takıma gerekli takviyeleri yapmak için gecesini gündüzüne katan yönetim, bir yandan da eldeki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor… Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve Avrupa ekiplerinin radarına giren Garry Rodrigues'e en ciddi teklif West Bromwich Albion'dan geldi. İngiliz ekibinin Cim Bom'a Garry için 15 milyon poundun üzerinde bir rakam önerdiği belirtildi.Güneş Gazetesi'nin haberine göre; Garry Rodrigues'e gelen bu teklifi değerlendirmek isteyen yönetim, teknik direktör Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleştirecek. İmparator, satışa onay verirse Yeşil Burunlu oyuncu Ada'nın yolunu tutacak. Rodrgiues'in ayrılması durumuna karşılık önlemini alan sarı-kırmızılılar, alternatif olarak da Uruguay formasıyla Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koyan Diego Laxalt'ı belirledi. 25 yaşındaki oyuncuyu ikna etme işi ise Galatasaray'ın yıldızı Fernando Muslera'ya düştü...2.Başkan Abdurrahim Albayrak'ın Portekiz galibiyetinden sonra Fernando Muslera'yı tebrik etmek için aradığı ve bu sırada Diego Laxalt'ın durumunu sorduğu öğrenildi. Nando'nun bu haber karşısında çok sevindiği ve Laxalt'ı ikna etmek için çalışmalara başladığı da gelen bilgiler arasında… İtalyan ekibi Genoa ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray'ın Rusya'dan gelecek habere göre harekete geçeceği bildirildi.