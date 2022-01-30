Galatasaray, Landes deplasmanda kayıp!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Basket Landes takımına 71-62 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Landes deplasmanda kayıp!
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30 Ocak 2022 22:37
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Fransa'nın Basket Landes takımı ile karşılaştı.

Espace François Mitterrand Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk periyodu, 14-14 sonuçlandı. İkinci çeyrekte hücumda daha etkili olan Basket Landes, ilk yarıyı 38-29 önde kapadı.

İkinci devrede de oyunu kontrolü altında tutan ev sahibi ekip, üçüncü periyodunu 52-40 üstünlükle geçtiği müsabakadan 71-62 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, 13. maçında 8. mağlubiyetini yaşarken, Basket Landes ise 12. karşılaşmasında 5. kez kazandı.

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