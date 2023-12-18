Galatasaray kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? GS UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları kura çekimi öncesinde merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın olduğu A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, son maçının ardından 'Düşler Sahnesi'ne veda ederek UEFA Avrupa Ligi'nde yer alma hakkı kazanmıştı. Turnuvaya play-off turundan katılan sarı - kırmızılıların rakibi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan kura çekimi sonrasında belli olacak. İşte detaylar...



GALATASARAY AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kuraları bugün TSİ 14.00'te başlayacak. Galatasaray'ın da rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ise TSİ 15.00'te başlayacak kura töreninde, play-off turu eşleşmeleri yapılacak. Kura çekimi TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.



EV SAHİBİ AVANTAJI GALATASARAY'DA



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden geldiği için kura avantajına sahip olacak ve eşleşmede ilk maçı İstanbul'da oynayacak.



İLK MAÇ NE ZAMAN?



İlk karşılaşmalar 15 Şubat, rövanşları ise 22 Şubat'ta oynanacak.



İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ



UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarının tamamlanmasıyla Galatasaray'ın muhtemel rakipleri netleşti.



Roma

Karabağ

Rennes

Toulouse

Sporting

Sparta Prag

Freiburg

Marsilya



FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 23 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK



Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin rakibi ise play-off turunun sona ermesinin ardından 23 Şubat 2024'de düzenlenecek kura töreninde belirlenecek.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu kuraları, TSİ 16.00'da çekilecek.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: