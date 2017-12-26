Galatasaray kupada yedekleriyle güldü

son 16 turu ilk maçında, Spor Toto 2. Lig ekiplerindenile karşı karşıya geldi., Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ettiği'u 3-0 mağlup etti.'a rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 14. dakikada, 41. dakikada ve 43. dakikadakaydetti.Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 16 Ocak tarihinde Bucaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Fatih Terim, takımın önemli isimlerini bu müsabakada kullanmazken, fazla şans bulamayan oyuncuların yer aldığı bir kadroyla takımını Bucaspor karşısına çıkardı. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Fernando Reges'in yanı sıra, Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli'yi Bucaspor maçında oynatmadı.Maça daha iyi başlayan taraf ev sahibi Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı takım daha fazla topla oynarken, rakip alanda daha fazla gol arayan ekip oldu.Galatasaray'ın 14. dakikada gelişen hücumunda Selçuk İnan, ceza sahası dışındaki Yasin'e pasını çıkardı. Yasin daha sonra topu kaldırarak ceza sahasına giren Selçuk İnan'a pasını çıkardı. Selçuk bekletmeden kaleye yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. 14. dakikada Galatasaray bu golle Bucaspor karşısında 1-0 öne geçti.Mücadelenin 29. dakikasında Bucaspor'un gelişen atağında savunmanın arkasına Uğurcan sarktı. Uğurcan topla buluştuktan sonra ceza sahasına doğru hareketlendi. Ahmet Çalık'ın takip ettiği Uğurcan yerden vuruşunu gerçekleştirdi ve top direğin az farkla yanından auta gitti.Bucaspor savunmadan Veli ile çıkarken, Eren Derdiyok baskı yaptı ve taç çizgisi üzerinde topu kazandı. Eren Derdiyok topla birlikte ceza sahasına doğru hareketlendi. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Eren, altıpasa koşu yapan Sinan Gümüş'e pasını çıkardı. Sinan da boş kaleye topu göndermekte zorlanmadı. Galatasaray, 41. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle skoru 2-0'a getirdi.Bu golden kısa bir süre sonra Galatasaray hücum yönünün sağından bir korner kazandı. Paslı kullanılan korner sonrasında Sinan Gümüş, ceza sahasının köşesinden topu kaleye doğru yerden bir şekilde gönderdi. Kimseye çarpmayan top yerden ağlarla buluştu ve 43. dakikada sarı-kırmızılı takım bu golle farkı 3'e çıkardı.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı ve Galatasaray ilk 45 dakikayı Bucaspor önünde 3-0 önde tamamladı.İkinci yarıya da ilk yarıda olduğu gibi Galatasaray daha iyi başladı. Yasin, takım arkadaşının pasıyla ceza sahasına hareketlendi. 48. dakikada Yasin, kaleic ile karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibinin elinden çekmesi nedeniyle yere düştü ve penaltı bekledi ancak hakem pozisyonu devam ettirdi.Mücadelenin 63. dakikasında Tolga Ciğerci, ceza sahasının kenarında rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda faulü verirken, Bucaspor'un tecrübeli oyuncusu Emre Toraman bir anda rakibinin üzerine doğru geldi. İki oyuncu arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Hakem bu pozisyonda Bucaspor'dan Emre Toraman'a bir de sarı kart gösterdi.75. dakikada gelişen Galatasaray atağında Taık Çamdal topu ceza sahasına çevirmek isterken savunma araya girdi ve top kornere gitti. Bu pozisyondan sonra Tarık Çamdal sakatlandı ve oyuna daha fazla devam edemedi. Mücadelenin 78. dakikasında sakatlanan Tarık Çamdal yerine oyuna Martin Linnes dahil oldu.Mücadelenin 85. daikasında Galatasaray sol kanattan etkili geldi. Latovlevici'nin sol kanattan yerden ortasına Sinan hareketlendi ancak Sinan kale önünde topu ıska geçti ve önemli bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Karşılaşmanın 90. dakikasında ceza sahasında Eren'in vuruşunu kaleci çıkarttı. Dönen topu Yasin ağlara gönderdi ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.Mücadelenin kalan kısmında her iki ekip de başka gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, Bucaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.Türk TelekomAli Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem HanoğluEray İşcan, Tarık Çamdal (Dk. 78 Linnes) Ahmet Çalık, Koray Günter, Latovlevici, Donk, Sinan Gümüş (Dk. 90+2 Recep Gül), Selçuk İnan (Dk. 86 Gökay Güney), Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Eren DerdiyokHüseyin Koç, Ömer Kanberoğlu, Veli Kızılkaya, Emre Özkan, Abdullah Balıkuv, Emre Toraman, Uğurcan Yazğılı, Saruhan Fındıkcı, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 70 Onur Alkan), İbrahim Şirin (Dk. 88 Burak Aydın) İlyas Çakmak (Dk. 82 Alpay Aldemir)Dk. 14 Selçuk İnan, Dk. 41 ve Dk. 43 Sinan Gümüş (Galatasaray)Dk. 21 Tarık Çamdal (Galatasaray), Dk. 33 Emre Özkan, Dk. 65 Emre Toraman (Bucaspor)