Galatasaray, kupada Karagümrük'ü ağırlıyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, perşembe günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, kupada Karagümrük'ü ağırlıyor
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28 Şubat 2024 12:53
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında perşembe günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma ATV'den yayımlanacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Galatasaray, Trendyol 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 4-1'le geçtikten sonra son 16 turunda aynı ligden Teksüt Bandırmaspor'u da 4-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Organizasyona 4. turdan dahil olan VavaCars Fatih Karagümrük ise sırasıyla TFF 2. Lig temsilcileri Belediye Derincespor ile Kırklarelispor'u ve Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor'u eledi.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek finali geçecek takım, yarı finalde Trabzonspor-RAMS Başakşehir eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray'da iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu yarınki karşılaşmada süre alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Fildişi Sahilli yeni transfer Serge Aurier, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sıkışık fikstürde çok sık maça çıkan bazı futbolcuları dinlendirmesi bekleniyor.

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