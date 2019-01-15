Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında 15 Ocak Salı akşamı Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak.
Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı.
Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
BOLUSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
BOLUSPOR
Gökhan Değirmenci
Mamadou Diarra
Ümit Kurt
Ufuk Budak
Hayrullah Bilazer
Yusuf Emre Gültekin
Umut Gündoğan
İshak Çakmak
Guido Koçer
Özgür Can Özcan
Chukwuma Akabueze
GALATASARAY
İsmail Çipe
Martin Linnes
Ozan Kabak
Maicon
Ömer Bayram
Fernando
Ryan Donk
Badou Ndiaye
Sinan Gümüş
Sofiane Feghouli
Henry Onyekuru
Yayın: ATV
Yayın: Sporx
Saat: 19:50
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu
Stadyum: Bolu Atatürk
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Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray, 5. turda dahil olduğu kupada Keçiörengücü'nü eleyerek son 16 turuna çıktı.
Boluspor ise 3. turda Payasspor, 4. turda Şile Yıldızspor ve 5. turda Van Büyükşehir Belediyespor'u geçerek son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın rövanşı 22 Ocak Salı günü İstanbul'da oynanacak.
BOLUSPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
BOLUSPOR
Gökhan Değirmenci
Mamadou Diarra
Ümit Kurt
Ufuk Budak
Hayrullah Bilazer
Yusuf Emre Gültekin
Umut Gündoğan
İshak Çakmak
Guido Koçer
Özgür Can Özcan
Chukwuma Akabueze
GALATASARAY
İsmail Çipe
Martin Linnes
Ozan Kabak
Maicon
Ömer Bayram
Fernando
Ryan Donk
Badou Ndiaye
Sinan Gümüş
Sofiane Feghouli
Henry Onyekuru
Yayın: ATV
Yayın: Sporx
Saat: 19:50
Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu
Stadyum: Bolu Atatürk
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın