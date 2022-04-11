Galatasaray Kupa Voley'de finalde!

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'yu 3-2 yenerek adını finale yazdırdı.

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Galatasaray Kupa Voley'de finalde!
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11 Nisan 2022 21:29
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Galatasaray HDI Sigorta 3-2 kazandı ve finale yükseldi.

Salon: 4 Eylül Taha Akgül

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Hakkı Çapkınoğlu, Onur Günaydı)

Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Baturalp Burak Güngör, Buchegger (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Kemal Kayhan)

Setler: 28-30, 25-23, 25-20, 11-25, 15-10

Süre: 141 dakika (36, 32, 31, 23, 19)

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