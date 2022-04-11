Galatasaray Kupa Voley'de finalde!

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto ile karşılaştı.
Karşılaşmayı Galatasaray HDI Sigorta 3-2 kazandı ve finale yükseldi.
Salon: 4 Eylül Taha Akgül
Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Hakkı Çapkınoğlu, Onur Günaydı)
Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Baturalp Burak Güngör, Buchegger (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Kemal Kayhan)
Setler: 28-30, 25-23, 25-20, 11-25, 15-10
Süre: 141 dakika (36, 32, 31, 23, 19)
Karşılaşmayı Galatasaray HDI Sigorta 3-2 kazandı ve finale yükseldi.
Salon: 4 Eylül Taha Akgül
Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Okumuş
Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Divis, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek (Beytullah Hatipoğlu, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Hakkı Çapkınoğlu, Onur Günaydı)
Spor Toto: Mert Matic, Shoji, Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Baturalp Burak Güngör, Buchegger (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammed Aray, Kemal Kayhan)
Setler: 28-30, 25-23, 25-20, 11-25, 15-10
Süre: 141 dakika (36, 32, 31, 23, 19)