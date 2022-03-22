Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 12. yılında andı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Kulübü, Özhan Canaydın'ı andı
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22 Mart 2022 13:28
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 12. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Sporun saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan, Galatasaraylıların hiçbir zaman unutamayacağı merhum başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 12. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

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