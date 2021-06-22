Galatasaray Kulübü, Coşkun Özarı'yı andı

Galatasaray Kulübü, eski futbolcu ve teknik direktör Coşkun Özarı'nın vefatının 10. yıl dönümünde andı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Kulübü, Coşkun Özarı'yı andı
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22 Haziran 2021 14:25
Galatasaray Kulübü, eski futbolcu ve teknik direktör Coşkun Özarı'nın vefatının 10. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarında paylaşılan mesajda, "Kulübümüzde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak uzun yıllar görev yapan, Türk futbol tarihinin değerli isimlerinden Coşkun Özarı'yı aramızdan ayrılışının 10. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.


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