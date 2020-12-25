Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Galatasaray Kulübünde mayıs ayında yapılması gereken olağan seçimli genel kurulda başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, kulüp üyeleri ile "on-line" toplantıda buluştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, seçim çalışmalarını sürdürüyor
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25 Aralık 2020 15:19
Galatasaray Kulübünde mayıs ayında yapılması gereken olağan seçimli genel kurulda başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, kulüp üyeleri ile "on-line" toplantıda bir araya geldi.

Açıklamaya göre, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya Prof. Dr. Emre Alkin moderatörlük yaptı. Toplantıda Metin Ünlü, İsmail Sarıkaya, Erhan Gündal, Gürkan Eliçin, Ömer Tümay, Arif Badur, Mustafa Ekeman, Emir Kıvırcık, Çetin Öztürk, Ahmet Tirali, Yasin Çakmak gibi üyeler söz aldı.

Toplantıda konuşan Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşmasının süresinin uzatılması görüşmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Öztürk, 2 yılı ödemesiz 9 yıllık vade üzerinde görüşülen anlaşmanın detaylarının kulüp üyelerinden sakalandığını savunarak, "Bilgi saklayarak Galatasaray'ın geleceğini karartmayın." ifadelerini kullandı.

Söz alan diğer katılımcılar da Türkiye Bankalar Birliği yapılandırmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

 


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