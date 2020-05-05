Galatasaray Kulübü, Ali Uras'ı andı

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ali Uras, ölümünün sekizinci yılında anıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray Kulübü, Ali Uras'ı andı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mayıs 2020 15:23
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ın sekizinci ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray tarihinin unutulmaz isimleri arasında yer alan, eski başkanlarımızdan Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının sekizinci yılında özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için