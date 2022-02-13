Galatasaray, kulübeye dünyaları ödedi!

Maliyeti 11 milyon Euro'yu bulan Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan ile 4 milyon dolarlık opsiyonu kullanılan Mohamed dün ilk 11'in dışında kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, kulübeye dünyaları ödedi!
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13 Şubat 2022 13:18
Galatasaray'da eski teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında büyük beklenti ve yüksek maliyetle transfer ettiği Cicaldau (6.5 milyon Euro) ve Morutan (3.5 milyon Euro bonservis+ 600 bin Euro bonus), yeni hocaları Domenec Torrent'in gözüne giremedi.

11 milyon Euro'yu bulan bonservis yatırımı yapılan Rumen oyuncular, Kayserispor maçında yedek soyundu. 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu kullanılan Mohamed, 59. dakikada Gomis'in yerine girerken, Cicaldau da 60'ta Feghouli ile değişti.

Ayrıca 1 milyon Euro'ya kiralanan Halil Dervişoğlu ve 18 milyon TL'ye alınan Barış Alper de kulübede oturdu. 

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