Galatasaray: "Külliyet yalan"

Galatasaray Kulübü, sosyal medyada iddia edilen takım içi disiplinsiz davranışlarla ilgili sert bir açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray: 'Külliyet yalan'
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05 Şubat 2022 01:12
Galatasaray Kulübü, sosyal medyada takım içinde yaşandığı iddia edilen disiplinsizlerle ilgili sert bir açıklama yayınladı.

Yaşandığı iddia edilen olayların gerçek dışı olduğu belirtilirken yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün sosyal medyada yer alan ve Galatasaray armasını taşıyan oyuncularımıza yönelik ahlaksızca ve külliyen yalan ifadelerle dolu olan ithamları yakından takip ediyoruz.

Hafta başından bu yana teknik ekibimiz, kaptanlarımız ve oyuncularımız pazar günü çıkacakları karşılaşmaya odaklanmışken kasıtlı yaratılmaya çalışılan kaos ortamının farkındayız. Galatasaray camiasının bütün paydaşları bilmelidir ki; armamızı taşıyan sporcularımıza yönelik yapılmaya çalışılan bu haberler aciz bir kampanyadan ibarettir.

Önümüzdeki süreçte de benzeri provokasyon ve itibar suikastlerini yaymaya çalışanlara yönelik kamuoyu bilgilendirmelerini daha sık yapacak olup, oyuncularımızı karalama haddini kendinde görenlerden hukuk önünde en sert şekilde hesap sorulacaktır."

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