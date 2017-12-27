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Galatasaray kulislerinde seçim yarışı

Galatasaray'da olağanüstü kongre yaklaşırken kulisler hareketlendi. Muhalifler önceki başkan Yarsuvat'a "5 ay için aday ol, mayısta tekrar kongre olacağını ve Terim'le devam edeceğini açıkla" önerisiyle gitti Özbek ise Üstünel ve Üstünberk'le yönetimi güçlendirmek istiyor.

Kaynak: Sabah
Galatasaray kulislerinde seçim yarışı
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27 Aralık 2017 08:21
Galatasaray'da Dursun Özbek'e bir haftadır rakip arayan muhalefet, başkanın selefi Duygun Yarsuvat ismi altında birleşti. Özbek'e muhalif eski yöneticiler, Yarsuvat'a, "Gel 5 ay için adaylığını koy ve Mayıs ayının sonunda tekrar seçime gideceğini açıkla. Bu geçici süreye kadar da Fatih Terim'le çalışmaya devam et" telkininde bulundu. Efsane başkan Faruk Süren ve eski yönetici Burak Elmas'ın da adaylık konusunda Yarsuvat'a destek verdiği ortaya çıktı.

Yarsuvat'ın halefi Özbek ise mevcut yönetimden Nasuhi Sezgin, Ural Aküzüm, Alper Narman, Burçin Aslan, İsmail Sarıkaya ve Ali Yüce ile yola devam etme kararı aldı. Özbek yeni yönetime Cemal Özgörkey, Hakan Üstünberk ve Haldun Üstünel gibi camiada kredisi olan isimleri dahil etmek istiyor. Bu arada 20 Ocak'taki Olağanüstü Genel Kurul için başkan adaylarının 45 kişilik listelerini 100 kulüp üyesi imzası ile en geç cuma günü Divan Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekiyor.

LEVENT TÜZEMEN: ''YARSUVAT GİRMEMELİ''

Galatasaray'da Başkan Özbek'in karşısına çıkarılmak istenilen Duygun Yarsuvat kendisine, "Mayıs ayına kadar başkan ol" teklifini yapanlara, "Düşüneceğim" cevabını verdi. Dere geçerken at değiştirmek Galatasaray'a zarar verir. Duygun Bey de teklif sonrası kendisiyle görüşmeye gelen sağduyulu Galatasaraylılar'a, "Yüzde 90 seçime girmeyeceğim" dedi. Bence de Duygun Bey seçime girmemeli. Çünkü ortada yürüyen birçok proje ve kısa sürede ödenmesi gereken ciddi borçlar var. Ayrıca Fatih Terim'in dönüşüyle camiada ve taraftalar arasında ciddi bir sinerji ve enerji oluştu. Eğer camia mevcut yönetimin Ocak'taki seçimden sonra Mayıs'ta seçime gitmesini isterse Dursun başkan da asla kayıtsız kalmaz. Zaten Mart'ta yapılacak mali kongredeki hava, Mayıs'ta yeniden bir seçime ihtiyaç olup olmadığını belirler.

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