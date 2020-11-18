Galatasaray kulislerinde dikkatler Albayrak'ta

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in aday olması beklenmiyor ve sessizliğini koruyan Abdurrahim Albayrak'ın kararına odaklanıldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray kulislerinde dikkatler Albayrak'ta
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18 Kasım 2020 12:46
Galatasaray yönetiminin sırtında bir kambur olarak duran genel kurulda idari yönden 'ibra edilmemesi' kararı iptal edildi.

Başkan Mustafa Cengiz ve diğer yöneticilerin, 'kongrede aday olamaz' tartışmaları da sona ermiş oldu. "Sonuna kadar Galatasaray'a hizmet edeceğim" dese de Cengiz'in sağlık sorunları nedeniyle aday olması beklenmiyor.

Bu durumda gözler ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'a çevrilirken daha önce başkan adaylığı için ismi geçen Albayrak ise sessizliğini koruyor.




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