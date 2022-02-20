Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında pazartesi deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.



Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.



Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, geride kalan bölümde 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda 29 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 25. haftayı lider Trabzonspor'un 31 puan gerisinde 13. sırada bitirdi.



Ligde çıktığı maçlardan 7'sini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 12'sini yitiren Göztepe ise topladığı 27 puanla 25. haftayı 16. sırada tamamladı.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.



Ligde son 14 maçta tek galibiyet



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.



Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.



Galatasaray, ligde son 6 maçında ise 4 yenilgi ve 2 beraberlikle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.



Torrent yönetiminde henüz kazanamadı



Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet göremedi.



Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile de berabere kaldı.



Muslera ve Kaan Işık oynamayacak



Galatasaray'da tedavilerine devam edilen kaleci Fernando Muslera ile Işık Kaan Arslan, maçta forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Ömer Bayram da yarın kart görmesi durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak.





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