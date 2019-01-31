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    Diagne ve Kostas'tan sonra bir transfer daha

Galatasaray, Kostas Mitroglou transferini açıkladı!

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Kostas Mitroglou ve kulübü ile transfer görüşmelerine başlandığını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray, Kostas Mitroglou transferini açıkladı!
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31 Ocak 2019 10:41
Galatasaray, Mbaye Diagne transferinin ardından Kostas Mitroglou'nun da transferini tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Kostas Mitroglou'nun transferi için oyuncu ve kulübü ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, tüm şartlarda anlaştığı Marsilya'nın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou'nu İstanbul'a getirdi.

Kostas Mitroglou, 31 Ocak günü sabah saatlerinde İstanbul'a ayak basarken ve kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmenin altına imzasını atacak.




Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncu için Marsilya'ya 1,5 yıllık bir kiralama teklifi yaptı ve tecrübeli oyuncuya da 3,5 milyon euro garanti ücret ile birlikte 500 bin euro bonus ödemeyi garanti etti. Öte yandan forma giydiği her maç için de 10 bin euro bonusun önerildiği kaydedildi.

ESKİ TAKIMI BENFICA DA İSTEDİ

Yunan golcü için eski takımları Olympiakos ile Benfica da girişimlerde bulunurken, iki takım maaş nedeniyle devreden çıktı.

Mario Balotelli transferi sonrasında golcülerinden biriyle yollarını ayırması beklenen Marsilya'da bu sezon 19 resmi maçta 737 dakika süre alan tecrübeli futbolcu, 3 kez ağları sarstı.

 

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