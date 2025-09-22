Galatasaray - Konyaspor: Muhtemel 11'ler

21 Eylül
Kasımpaşa-Fenerbahçe
1-1
21 Eylül
Samsunspor-Karagümrük
3-2
21 Eylül
Başakşehir-Alanyaspor
1-1
21 Eylül
Mus Spor-Somaspor
4-0
21 Eylül
Aliağa Futbol-Ankara Demirspor
2-0
21 Eylül
Adanaspor-Bursaspor
0-6
21 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Ankaragücü
1-2
21 Eylül
Altınordu-Elazığspor
1-2
21 Eylül
Kastamonuspor-İnegölspor
1-3
21 Eylül
Ankaraspor-Bucaspor 1928
3-2
21 Eylül
Yeni Malatyaspor-Mardin 1969 Spor
1-2
21 Eylül
1461 Trabzon-Fethiyespor
2-2
21 Eylül
VVV-Venlo-MVV Maastricht
1-0
21 Eylül
Amstetten-Kapfenberger SV
3-0
21 Eylül
Kırklarelispor-Menemen Bld.
0-0
21 Eylül
Cordoba-Racing Santander
2-2
21 Eylül
Malaga-Cadiz
0-1
21 Eylül
Eibar-Real Sociedad B
2-1
21 Eylül
Albacete-Real Valladolid
2-0
21 Eylül
AD Ceuta FC-Real Zaragoza
1-0
21 Eylül
Calcio Padova-Virtus Entella
2-1
21 Eylül
Pescara-Empoli
4-0
21 Eylül
Carrarese-Avellino
3-4
21 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Kahramanmaras Istiklalspor
0-3
21 Eylül
Batman Petrolspor-Adana 01 FK
3-1
21 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor
0-1
21 Eylül
Tromsoe-Hamarkameratene
1-0
22 Eylül
Santos FC-Sao Paulo
02:30
21 Eylül
Sport Recife-Corinthians
1-0
21 Eylül
Internacional-Gremio
2-3
21 Eylül
Flamengo-Vasco da Gama
1-1
21 Eylül
Mirassol-Juventude
2-0
21 Eylül
Stabaek-Raufoss
3-0
21 Eylül
Lyn-Sogndal
2-1
21 Eylül
Kongsvinger-Egersund
2-1
21 Eylül
Viking-Molde
1-0
21 Eylül
Stroemsgodset-Sarpsborg 08
2-1
21 Eylül
Bristol City-Oxford United
1-3
21 Eylül
Kristiansund BK-FK Haugesund
2-0
21 Eylül
Rosenborg-Bodo/Glimt
1-1
21 Eylül
AGF-Broendby IF
1-0
21 Eylül
Kopenhag-Silkeborg
3-3
21 Eylül
Vejle Boldklub-Soenderjyske
2-2
21 Eylül
Isparta 32 SK-Aksarayspor
0-0
21 Eylül
Şanlıurfaspor-Erbaaspor
2-2
21 Eylül
Karaman FK-İskenderunspor
1-3
21 Eylül
Karacabey Belediyespor-24 Erzincanspor
1-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
21 Eylül
FC Krasnodar-Zenit St. Petersburg
0-2
20 Eylül
Blackburn Rovers-Ipswich Town
1-0IPT
21 Eylül
Elche-Real Oviedo
1-0
21 Eylül
Auxerre-Toulouse
1-0
21 Eylül
Paris FC-Strasbourg
2-3
21 Eylül
Inter-Sassuolo
2-1
21 Eylül
Fiorentina-Como
1-2
21 Eylül
Cremonese-Parma
0-0
21 Eylül
Torino-Atalanta
0-3
21 Eylül
Lazio-Roma
0-1
21 Eylül
Barcelona-Getafe
3-0
21 Eylül
Mallorca-Atletico Madrid
1-1
21 Eylül
AS Monaco-Metz
5-2
21 Eylül
Rayo Vallecano-Celta Vigo
1-1
21 Eylül
Arsenal-M.City
1-1
21 Eylül
Sunderland-Aston Villa
1-1
21 Eylül
Bournemouth-Newcastle
0-0
21 Eylül
B. Dortmund-Wolfsburg
1-0
21 Eylül
Leverkusen-Mönchengladbach
1-1
21 Eylül
E. Frankfurt-Union Berlin
3-4
21 Eylül
Sakaryaspor-Amed Sportif
2-1
21 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
0-2
21 Eylül
Le Havre-Lorient
1-1
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
21 Eylül
Kocaelispor-Rizespor
1-1
21 Eylül
Altach-WSG Tirol
1-1
21 Eylül
Baltika-FC Rostov
0-0
21 Eylül
S. Moskova-Samara
2-1
21 Eylül
FC Orenburg-Dinamo Moscow
1-3
20 Eylül
Torpedo Moscow-Dinamo Moscow
0-0IPT
21 Eylül
Casa Pia AC-Famalicao
1-1
21 Eylül
Gil Vicente-Estoril
2-0
21 Eylül
Tondela-Estrela da Amadora
0-0
21 Eylül
Grazer AK-Rapid Wien
1-1
21 Eylül
LASK-BW Linz
2-0
21 Eylül
KV Mechelen-Cercle Brugge
0-0
21 Eylül
PEC Zwolle-Go Ahead Eagles
0-2
21 Eylül
Club Brugge-St.Truiden
2-0
21 Eylül
Westerlo-Standard Liege
0-2
21 Eylül
Genk-Union St.Gilloise
1-2
21 Eylül
Dynamo Dresden-Hannover 96
2-2
21 Eylül
Holstein Kiel-Karlsruher SC
3-0
21 Eylül
Fortuna Düsseldorf-Darmstadt
0-3
21 Eylül
Alkmaar-Feyenoord
3-3
21 Eylül
PSV Eindhoven-Ajax
2-2
21 Eylül
SC Heerenveen-NEC Nijmegen
3-2
22 Eylül
Cruzeiro-Red Bull Bragantino
02:30

Galatasaray - Konyaspor: Muhtemel 11'ler

Galatasaray, ligin 6. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

calendar 22 Eylül 2025 00:36
Galatasaray - Konyaspor: Muhtemel 11'ler
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'de sezona 5'te 5 yaparak başladı. Sarı-kırmızılı takım, haftaya 15 puanla lider girdi.


Bir maçı eksik Konyaspor ise 2 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper Yılmaz.



Konyaspor: Deniz, Yhoan Andzouana, Adil, Guilherme, Bazoer, Ndao, Melih, Bjorlo, Bardhi, Umut.



15 gol attı, 1 gol yedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta 15 kez rakip ağları havalandırdı.

İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada da Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti.

Son olarak Eyüpspor'u 2-0 yenen Galatasaray, toplamda 15 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 5 maçta sadece Çaykur Rizespor'dan 1 gol yedi.

RAMS Park'taki son 20 lig maçında yenilmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 20 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisini 1-0 kaybeden Galatasaray, geçen sezondan itibaren ise RAMS Park'ta çıktığı 20 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 20 iç saha maçında 52 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.

Icardi, 137 dakikada 3 gol attı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'in ilk beş haftasında Fatih Karagümrük, Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşısında oyuna sonradan dahil olan ve Eyüpspor karşısında da ilk 11'de başlayan Icardi, ligde toplam 137 dakika süre aldı.

Söz konusu maçlarda rakiplerinin ağlarını 3 kez havalandıran Icardi, böylece ligde görev aldığı her 45 dakikada bir gol atmış oldu.

49. Randevu

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 48 maçta sarı-kırmızılılar 35, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 92 golüne, Konya temsilcisi 32 golle karşılık verdi.

İstanbul'da rakibine maç kaybetmedi

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 24 lig maçından 20'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 55, konuk takım ise 16 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
