Galatasaray - Konyaspor maçı kapalı gişe

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasını da kapalı gişe oynayacak.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Konyaspor maçı kapalı gişe
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15 Eylül 2022 11:52
Galatasaray, 16 Eylül Cuma günü Konyaspor karşılaşmasını kapalı gişe oynayacak.

BİLETLER 2 DAKİKADA TÜKENDİ

Zorlu müsabakanın dün satışa çıkarılan biletleri sadece 2 dakikada tükendi.

YENERSE LİDERLİĞE OTURACAK

Sarı-kırmızılı takım, liderlik koltuğunda oturan rakibini mağlup etmesi halinde Süper Lig 'de zirveye kurulacak. 

 
 

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