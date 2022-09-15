Galatasaray, 16 Eylül Cuma günü Konyaspor karşılaşmasını kapalı gişe oynayacak.
BİLETLER 2 DAKİKADA TÜKENDİ
Zorlu müsabakanın dün satışa çıkarılan biletleri sadece 2 dakikada tükendi.
YENERSE LİDERLİĞE OTURACAK
Sarı-kırmızılı takım, liderlik koltuğunda oturan rakibini mağlup etmesi halinde Süper Lig 'de zirveye kurulacak.
BİLETLER 2 DAKİKADA TÜKENDİ
Zorlu müsabakanın dün satışa çıkarılan biletleri sadece 2 dakikada tükendi.
YENERSE LİDERLİĞE OTURACAK
Sarı-kırmızılı takım, liderlik koltuğunda oturan rakibini mağlup etmesi halinde Süper Lig 'de zirveye kurulacak.