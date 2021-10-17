Galatasaray Konyaspor maçı İZLE, CANLI GS Konyaspor maçı burada

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

VAR hakemi Alper Ulusoy olarak açıklandı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.





Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa Mohamed.

Fatih, Babel, Assunçao, Oğulcan, Ömer, Luyindama, Barış Alper, Emre, Feghouli, Diagne

Sehic, Ahmet, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Amir, Endri, Amar, Oğulcan, Bytyqi, Serdar

Galatasaray'da iki futbolcu cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Kutlu ile Marcao, cezalı oldukları için müsabaka kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 40 maçta sarı-kırmızılılar 29, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 79 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçen sezon Konya'da oynanan maçı Konyaspor 4-3 kazanırken, İstanbul'daki müsabakadan Galatasaray 1-0 üstün ayrıldı.