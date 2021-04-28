Galatasaray Konyaspor maçı İZLE (bein sports izle linki)

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi Koray Gençerler olacak. Galatasaray - Konyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Fatih Terim: Açıkçası teknik adamların konuşmalarının en zor olduğu anlar. Kimse burada kazanmayacağım demez. Bilgi olarak geçen haftaki oyunumuzu, bir kısmını dahi tekrarlasak bizim için önemli olacak. Sonuna kadar kovalayacağımıza inanıyoruz, düşünüyoruz ama ne olur bilmiyoruz. pic.twitter.com/mqhThvsocw



— Sporx (@sporx) April 28, 2021

Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.

Tarafların ezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.



GALATASARAY KONYASPOR EKSİKLER



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Falcao'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Konyaspor'da Skubic ve Abdülkerim cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak.





Oğulcan Çağlayan: "Final haftalarındayız. Türkiye'de en fazla final oynayan, kazanan camianın parçalarıyız. Biz kalan 5 maçı kazanıp, bizi sevenleri mutlu etmek istiyoruz şampiyonlukla." pic.twitter.com/RWZPhU81GL



— Sporx (@sporx) April 28, 2021





Galatasaray



Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Kerem, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Halil, Muhammed







Konyaspor

Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Diomande, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Sekidika, Kravets







GALATASARAY'DA İKİ OYUNCU SINIRDA



Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Kerem, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Halil, MuhammedSehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Diomande, Hadziahmetovic, Shengelia, Rahmanovic, Sekidika, KravetsGalatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Galatasaray ile Konyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Marcao'nun Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev'le görüşmeye başladığı iddia edilmeye başlandı. Marcao, Galatasaray'dan 950 bin Euro'luk maaşının 1.75 milyon Euro'ya yükseltilmesini talep edince görüşmeler dondurulmuştu. Brezilyalı futbolcunun, istediği şartları karşılayamayan Galatasaray'ın gelecek sezon sonunda bedelsiz gitmesini engellemek için Dinamo Kiev'le masaya oturmak zorunda kaldığı belirtildi. Ukrayna'da Dinamo Kiev ile şampiyonluğa ulaşan Mircea Lucescu sezon başında da Marcao'yu transfer etmek istemişti. Geçen sezon Roma'nın 13+2 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen Galatasaray'ın, Dinamo Kiev'le 10 milyon euro civarında bir rakama anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.Galatasaray'da Antalyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olarak ağları sarsan Mustafa Muhammed, Konyaspor maçında ilk 11'e geri döndü. Emre Akbaba ise kulübeye çekildi.İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 maçta sarı-kırmızılılar 28, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 78 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3'lük skorla kazanmıştı.Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 19 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 47, konuk takım ise 15 gol attı.Galatasaray'da sezonun büyük bölümünde takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Taylan Antalyalı, bu sezon sakatlığı ya da hastalığı olmadığı 2. kez üst üste 2 hafta ilk 11'de yer alamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalyaspor maçının ardından Konyaspor maçında da Taylan Antalyalı'ya ilk 11'de yer vermedi. Galatasaray'da Stoke City'den kiralık olarak oynayan Etebo, Konyaspor maçında Fatih Terim'in tercihi oldu.Galatasaray, Etebo Karo'nun ilk 11'de başladığı maçlarda 1.38 puan ortalaması tuttururken, Taylan Antalyalı'nın ilk 11'de başladığı maçlarda 2.16 puan ortalaması tutturdu.