Galatasaray Konyaspor maçı canlı izle (beİN Sports izle)

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

VAR hakemi Alper Ulusoy olarak açıklandı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 14 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti olmayan İttifak Holding Konyaspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda 14 puan elde etti.

Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa Mohamed.

Fatih, Babel, Assunçao, Oğulcan, Ömer, Luyindama, Barış Alper, Emre, Feghouli, Diagne

Sehic, Ahmet, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Amir, Endri, Amar, Oğulcan, Bytyqi, Serdar

Galatasaray'da iki futbolcu cezaları nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı oyuncular Berkan Kutlu ile Marcao, cezalı oldukları için müsabaka kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 40 maçta sarı-kırmızılılar 29, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 79 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçen sezon Konya'da oynanan maçı Konyaspor 4-3 kazanırken, İstanbul'daki müsabakadan Galatasaray 1-0 üstün ayrıldı.

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 20 lig maçından 16'sını sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 48, konuk takım ise 15 gol attı.

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.

Milli ara dönüşü oynadığı 4 Süper Lig maçını da kazanamayan sarı-kırmızılı ekip; 2 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Milli takımlara tam 13 oyuncu gönderen Galatasaray'ı iki sezondur lige verilen aralar olumsuz etkiliyor. Sarı-kırmızılar, milli ara dönüşü oynadıkları son 4 lig maçını kazanamadı. Geçen sezon Alanyaspor'a 2-1 kaybeden, Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son olarak Hatay'dan da 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Bu sezon da milli ara dönüşünde Trabzon'a konuk olan Aslan, 2-0 üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2'ilk beraberliğe razı oldu.

