Galatasaray Konyaspor maçı BEIN izle, GS maçı linki
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Ligde Sarı Kırmızılılar 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 13 puanla haftaya 5. sırada girdi. Yeşil Beyazlılar ise 4 galibiyet, 2 beraberlikle topladığı 14 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
43. randevu
Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 42 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Aslan, 30 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 4 kez rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 80 golüne, Konyaspor 27 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanırken, ikinci yarıda da Konyaspor evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
Konyaspor'da tek yol zafer
İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor , geride kalan 6 haftada müthiş bir performans sergiledi. İlk 2 hafta Konyaspor ve Başakşehir ile golsüz berabere kalan Yeşil-Beyazlılar, sonrasında İstanbulspor'u 4-0, Fenerbahçe 'yi 1-0, Giresunspor'u 1-0 ve Hatayspor'u da 1-0'lık skorlarla devirdi. 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile yoluna lider olarak devam eden Konya, kalesinde tek bir gol bile görmedi. Yeşil-Beyazlı ekip, bugün ise Galatasaray deplasmanında serisini sürdürmeye çalışacak. Teknik direktör İlhan Palut, zorlu maç öncesinde, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün ekip olarak mücadeleye konsantre olduk. Aynı istikrarımızı sürdürüp, sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.
Konyaspor rekor peşinde
Bu arada Konyaspor, zorlu mücadelede önemli bir rekor da kırabilir. Bu sezon henüz kalesinde gol görmeyen Konya, Süper Lig tarihinde ilk yedi karşılaşmada kalesini gole kapatan ilk0 takım olabilir. Öte yandan kritik randevu öncesinde Yeşil-Beyazlı ekipte Amilton ve Oğulcan Ülgün, sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalacak.
Galatasaray'da tek hedef zirve!
Sezonun transfer şampiyonu Galatasaray, liderlik koltuğuna oturmak için bugün Konyaspor'u sahasında ağırlıyor. Geride kalan 6 haftada 13 puana ulaşan Aslan, Avrupa'dan elenmesinin hırsını ligde çıkaran 14 puanlı lider Konyaspor'la mücadele edecek. Yeşil-beyazlılar, ligde henüz gol yemezken mağlubiyet yüzü de görmedi. Galatasaray ise maç fazlasıyla da olsa yeniden liderlik keyfi yaşamak istiyor. Süper Lig'de en son 26 Aralık 2020'de zirveye çıkan sarı-kırmızılılar, 71 haftadır liderliğe hasret kaldı.
Stadyumda 50 bin kişi bekleniyor
Sezon başında 40 bin kombine bilet satarak büyük bir başarıya imza atan G.Saray'da bu maç için satışa çıkan 10 bin bilet de kısa süre içinde tükendi. Nef Stadı'nda toplam 50 bin taraftarın karşılaşmayı izlemesi bekleniyor.
Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, lider Arabam.com Konyaspor'u ağırlayacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Konyaspor Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir, Muric, Endri, Bytyqi, Muhammet
Galatasaray Konyaspor maçı öncesi son durum
Yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla sezona iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İlk 6 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, averajla 5. sırada yer aldı. Çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar ise 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Konya temsilcisi, yaptığı 6 maçta da kalesini gole kapatarak önemli bir savunma performansı sergiledi.
Eksikler
Galatasaray, Konyaspor mücadelesine tam kadro olarak çıkacak. Fredrik Midtsjö'nün sakatlığının geçmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın da cezasını tamamlamasıyla Galatasaray'da eksik oyuncu kalmadı. Şu anda 16 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray, statü gereği 2 yabancı oyuncusunu maç kadrosuna alamayacak.
Son 4 maçını kaybetmedi
Galatasaray, Süper Lig'de yaptığı son 4 maçta yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini 2. haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Söz konusu müsabakalarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 3 gol gördü.
Goller Gomis ve Kerem'den
Galatasaray'da ilk 6 haftada atılan 7 golün 6'sını Bafetimbi Gomis ile Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Fransız santrfor Gomis 4, milli futbolcu Kerem'in ise 2 kez ağları havalandırdığı sarı-kırmızılılarda 1 gol ise rakip tarafından kendi kalesine atıldı.
İki takım 43. kez karşı karşıya
Galatasaray ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 42 maçta sarı-kırmızılılar 30, yeşil-beyazlılar 4 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 80 golüne, Konya temsilcisi 27 golle karşılık verdi.
Galatasaray, İstanbul'da rakibine maç kaybetmedi
Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 21 lig maçından 17'sini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. İstanbul'da ev sahibi ekip 49, konuk takım ise 15 gol attı.
En farklı skorlu galibiyetler
İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, birini de 4-3'lük skorla aldı.
Icardi kadroda, Mata hazır değil
Süper Lig 'de 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan, 4 maçtır kaybetmeyen Galatasaray , 7. hafta maçında lider Konyaspor 'u ağırlayacak. Evinde kazanmak isteyen Aslan, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı amaçlıyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Aslan'da maç kadrosuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. PSG'den kiralanan Arjantinli golcü Mauro Icardi ve sakatlığını atlatan Fredrik Midtsjö'nün maç kadrosuna dahil edildiği öğrenildi. Son olarak Manchester United forması giyen ve transferin son günü bedelsiz olarak kadroya katılan Juan Mata ise maç kadrosunda yer almıyor. Teknik direktör Okan Buruk, 19 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş'a kadroda yer vermedi.