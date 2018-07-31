Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren, Yunanistan'da Yunan Ligi şampiyonu'ya konuk oldu. Galatasaray, 6. hazırlık maçında AEK'yemağlup oldu.Galatasaray'ın golleri 22 ve 67. dakikada Maicon'dan gelirken Brezilyalı futbolcunun frikikten attığı ikinci gol, Yunan taraftarları tarafından da alkış aldı.AEK'ya galibiyeti getiren golleri ise 35. dakikada Livaja, 51'de Bakasetas ve 56'da Mantalos kaydetti.Yunanistan'daki maça İsmail, Nagatomo, Maicon, Serdar, Carole, Fernando, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Gomis ilk 11'i ile başlayan Galatasaray'da Fatih Terim, ikinci yarıda genç futbolculara şans verdi.Hazırlık kampını tamamlayan Galatasaray, 5 Ağustos tarihinde Süper Kupa finalinde Akhisarspor ile karşılaşacak.Yunanistan'da, başkent Atina yakınlarında meydana gelen 91 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin kaybolduğu orman yangını unutulmadı.Sarı-kırmızılı futbolcular, maç öncesinde ısınmaya üzerinde Türkçe ve Yunanca, "Geçmiş olsun Komşu" yazan tişörtlerle çıkarken, maç öncesinde de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.Galatasaray, karşılaşmanın 22. dakikasında öne geçti. Sol taraftan kazanılan serbest atışta Selçuk'un ceza alanına ortaladığı topu arka direkte Maicon tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.Yunan temsilcisi 34. dakikada beraberliği sağladı. Sağ taraftan ceza alanına giren Viktor Klonaridis'in pasında topla buluşan Marko Livaja'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci İsmail'in solundan ağlarla buluştu: 1-1.Ev sahibi takım, 51. dakikada 2-1 öne geçti. Galatasaray ceza alanında Maicon'un uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Andre Simoes, pasını Tasos Bakasetas'a aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti.Bu golden 5 dakika sonra AEK farkı ikiye çıkardı. Ceza yayının hemen önünde kazanılan serbest atışta topun başına geçen Petros Mantalos'un şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1.67. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Maicon, meşin yuvarlağı barajın üstünden filelere gönderdi ve farkı bire indirdi: 3-2.