Haber Tarihi: 07 Ağustos 2023 17:30 - Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 17:30

Galatasaray Klaksvik-Molde FK karşılaştırması:Galatasaray Molde maçı ne zaman?

Galatasaray Klaksvik-Molde FK karşılaştırması.... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off'ta Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Galatasaray Klaksvik-Molde FK karşılaştırması:Galatasaray Molde maçı ne zaman?
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Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius'u eledikten sonra 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Sarı Kırmızılı takım bu turu da geçmesi halinde gruplara kalmak için son aşama olan Play-off mücadelesine çıkacak. Bu karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Sarı-Kırmızılılar'ın play-off'taki rakibi de İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura ile belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off'ta Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde play off maçları 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF EŞLEŞMELERİ

Slovan Bratislava - M.Haifa - Young Boys

Royal Antwerp - AEK/GNK Dinamo

Rakow/Aris Limassol - Copenhagen / Sparta Prag

Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana / Galatasaray

GALATASARAY ELENİRSE!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Karabağ-Helsinki eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Molde'de kaptan Martins Linnes

Norveç ligi ekiplerinden Molde geçen sezonu 78 puanla Bodo/Glimt ve Rosenborg'un önünde şampiyon olmuştu. Bu sezon ise ligde 4. sırada bulunuyorlar. Norveçli teknik adam Erling Moe'nin çalıştırdığı Molde bu sezon 17 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.


Nisan ayında başlayan sezonun son 6 haftasında ise hiç mağlup olmadılar. Kodrosun büyük bölümü Norveç'li futbolcularden oluşurken 3 Danimarkalı ve 1 İsveçli oyuncu bulunuyor. Molde maçlarını ise 11 bin 800 kişilik Aker Stadı'nda oynuyor. Takımın kaptanlığını ise eski Galatasaraylı Martin Linnes yapıyor.

Fareo Adaları ekibi Klaksvik

Faroe Adaları'nda bulunan bir futbol takımı. Kulüp Faroe Adaları'nın Klaksvik şehrinde, 24 Ağustos 1904 tarihinde kuruldu. Faroe Adaları 'nın en üst ligi olan Betrideildin'de mücadele etmektedir. Maçlarını ise 3,000 kişilik Kİ Stadı 'nda oynamaktadır.

GALATASARAY KLAKSVİK-MOLDE FK KARŞILAŞTIRMASI

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos'ta oynanacak.
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