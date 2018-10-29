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Galatasaray, Kızılyıldız MTS'ye konuk oluyor

Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında 30 Ekim Salı günü, Sırbistan temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Galatasaray, Kızılyıldız MTS'ye konuk oluyor
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29 Ekim 2018 12:41
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta maçında 30 Ekim Salı günü deplasmanda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS ile karşılaşacak.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 3. sırada yer alıyor.

Kızılyıldız MTS ise 3 galibiyet ve 1 yenilgiyle grupta 2. sırada bulunuyor.

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