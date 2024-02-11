Galatasaray: 'Kırmızı kartlara kör bir hakem...'

Galatasaray, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından hakem yönetimi hakkında bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı...
Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı...
Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"