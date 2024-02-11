Galatasaray: "Kırmızı kartlara kör bir hakem..."

Galatasaray, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından hakem yönetimi hakkında bir paylaşımda bulundu.

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Galatasaray: 'Kırmızı kartlara kör bir hakem...'
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11 Şubat 2024 22:03
Galatasaray, Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ardından hakem yönetimi hakkında bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Kırmızı kartlara kör bir hakem, komik bir penaltı...

Skandal hakem kararlarıyla şampiyonluğu emeklilik ikramiyesi olarak verme operasyonunuz gerçekleşmeyecek, baskıya boyun eğenlere rağmen hak eden kazanacak!"

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