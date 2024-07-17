Galatasaray, kiralık gönderiyor!

Galatasaray, Batuhan Şen'i kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, kiralık gönderiyor!
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17 Temmuz 2024 08:25
Galatasaray'da 25 yaşındaki kaleci Batuhan Şen takımdan yine ayrılabilir.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK'ye kiraladığı Batuhan'ı yine kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

Batuhan Şen, Fortuna Düsseldorf ile oynanan maçta yaptığı hatalarla dikkat çekmişti.

Avusturya kampının ardından Batuhan Şen'in geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

Batuhan Şen'in Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



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