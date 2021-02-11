Galatasaray, Kerem'e inanıyor, Kerem'e güveniyor

Galatasaray'ın genç yıldız adayı Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor maçındaki performansıyla Fatih Terim'den tam not aldı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Ryan Babel'in yerine oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu, hem saha içerisindeki hırsı hem de teknik kapasitesi ve sürati ile dikkatleri üzerine çekti.



Şans bulduğu her maçta ortaya koyduğu beğenilen ve sezonun geri kalanında daha fazla şans verilecek olan Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Fatih Terim, "Kerem'e inanıyorum, güveniyorum ve uzun bir süredir aslında bu süreç için hazırlıyoruz. Büyük bir potansiyeli var ve Galatasaray'da daha fazla forma almaya ve ümit ediyorum ki bu formayı aldıktan sonra da bırakmamaya gayret edecek" dedi.



