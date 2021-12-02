Galatasaray, Kerem ile yeni sözleşme imzaladı

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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Galatasaray, Kerem ile yeni sözleşme imzaladı
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02 Aralık 2021 16:33
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme yenilediğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımla yeni sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu "Öncelikle çok mutluyum. İki taraf için de zaten bir soru işareti yoktu en başından beri. Uzun yıllar Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Fatih Hocama da teşekkür ediyorum, ilk günden beri inandığı, güvendiği, şans verdiği için. Elimden gelen her şeyi sahada vermek istiyorum. Uzun yıllar boyunca Galatasaray'a katkı verip şampiyonluklar yaşamak istiyorum." ifadelerini kullandı.







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