'da'ıni için birkaç pürüz var...Cim Bom'daki eksik bölgelerden biri orta sahanın merkeziydi.Bu konuda Alman ekibi Bayer Leverkusen'in formasını giyen Kerem Demirbay ile her konuda anlaşma sağlanmıştı.Ancak Leverkusen cephesi ile arada birkaç pürüz kaldı. Bu pürüzlerin giderilmesi ve sözleşmenin düzenlenmesi için görüşmeler devam ediyor.Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda... Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.