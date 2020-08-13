Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu transferini neden duyurmadı?

Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcu için yetiştirme bedeli ödememek için KAP bildirimini bir süre daha erteleyeceği ortaya çıktı.

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu transferini neden duyurmadı?
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13 Ağustos 2020 09:35
Galatasaray, 24 Erzincanspor forması giyen Muhammed Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağlamış ve oyuncu antrenmana çıkmaya başlamıştı.

Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlamasına ve oyuncunun antrenmana çıkmasına rağmen transferinin resmen açıklanmamasının nedeni belli oldu.

KAP BİLDİRİM EYLÜL'DE

Milliyet'in haberine göre, yönetimin 21 yaşındaki futbolcu için yetiştirme bedeli ödememek için KAP bildirimini bir süre daha erteleyeceği ortaya çıktı. Genç oyuncu için Eylül ayında bildirim yapılacağı belirtildi.

Genç futbolcu, geçtiğimiz haftalarda A Spor'a yaptığı açıklamada "İsmimin Galatasaray ile anılması mutluluk ve gurur verici." ifadelerini kullanmıştı.



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