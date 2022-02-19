Galatasaray kenetlendi: Florya tek yumruk

Galatasaray, Teknik Direktör Domenec Torrent yönetiminde ilk 3 puanını almak istiyor. Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi tam bir kenetlenme hakim. Yönetim, Torrent ve oyuncular sürekli toplantı yaparak motivasyonu yukarı çekiyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Galatasaray kenetlendi: Florya tek yumruk
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19 Şubat 2022 13:21
Galatasaray, Süper Lig'de hem galibiyet hasretine son vermek hem de küme düşme hattından uzaklaşmak için Göztepe karşılaşmasını gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılılar kötü gidişatı sonlandırmak için kenetlenmiş durumda. Florya'da da ortam tamamen değişmiş durumda. Futbolcuları hırs bastı.

Yönetim, teknik heyet ve oyuncular, İzmir temsilcisiyle deplasmanda oynanacak mücadeleden mutlak 3 puan bekliyor. Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Domenec Torrent, sürekli motivasyon konuşması yapıyor.

YÖNETİM TAM KADRO

Göztepe karşılaşmasıyla birlikte kötü gidişatı olumluya çevirmek isteyen Galatasaray'da yönetim de heyecanlı. Sarı-kırmızılı idareciler tam kadro halinde İzmir'e hareket etmeyi planlıyor.

Aslantepe'de ıslıklanan ve sosyal medya üzerinden ağır eleştiriler alan futbolcular da Göztepe maçına bambaşka bir motivasyonla hazırlanıyor. Futbolcular, İzmir seyahati öncesinde bir araya gelerek yemek yiyecekleri öğrenildi. Oyuncular birlik beraberlik mesajı verecekler.

BERABER ATLATACAĞIZ

Galatasaray ile henüz galibiyeti bulunmayan Domenec Torrent ilk zaferini yaşamak için sıkı bir çalışma yapıyor. Bir yandan Göztepe'yi inceleyen ve taktik belirlemeye çalışan İspanyol teknik adam, diğer taraftan futbolcularını hazırlamaya çalışıyor. Sarıkırmızılı oyuncularla sık sık toplantı yapan İspanyol hocanın, öğrencilerine, "Bu durumda olmayı hak etmiyorsunuz. Kötü günleri hep birlikte atlatacağız. Göztepe maçını kazanalım, devamı gelecek" diye seslendiği öğrenildi.

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